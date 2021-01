Coup de vent attendu ce mercredi soir et dans la nuit dans le Loiret

En lien avec la tempête hivernale baptisée Christoph qui va souffler très fort dans le Rhône, la Loire et la Haute-Loire, un fort coup de vent est attendu dans la soirée ce mercredi, et la nuit, en Centre Val de Loire, et en particulier dans le Loiret.

Vigilance jaune

Météo France a classé 71 départements en vigilance jaune pour vents violents, dont les six de notre région. Les premiers coups de vent sont attendus dans l'après-midi, et ce vent pourrait souffler à plus de 80 km/h dans la soirée ce mercredi dans le nord du Loiret, autour de Neuville-aux-Bois, Patay, Pithiviers, Malesherbes, ainsi qu'en Eure-et-Loir.

A Orléans, le vent pourrait souffler jusqu'à 75 km/h selon Météo France

Une dépression baptisée Christoph

"Dans le courant de la soirée et de la nuit de mercredi à jeudi, le vent de secteurs Sud à Sud-Ouest se renforcera progressivement sur notre territoire en lien avec le passage du front froid associé à la dépression Christoph", indique l'association Météo Centre. En Centre-Val de Loire, "les plus fortes rafales de vent seront souvent comprises entre 60 et 80 km/h au Sud de la Loire et entre 70 et 90 km/h au Nord"