Alerte Baïne dans les Landes : faut-il vraiment éviter de se baigner ?

Prudence sur les plages. La baignade et les activités nautiques sont "fortement déconseillées" dans les Landes du vendredi 28 juillet au dimanche 30 juillet inclus, et sur tout le littoral de Nouvelle-Aquitaine. La préfecture des Landes a déclenché une nouvelle fois une alerte maximale aux baïnes , ces courants marins dangereux qui emportent les baigneurs vers le large. Ce qu'elle ne fait pas automatiquement. Alors faut-il vraiment éviter la plage ?

Une alerte baïne jugée "très généraliste"

Hervé Bouillerie, le maire de Messanges, une commune du littoral landais, tempère. "Cette alerte est très généraliste. En réalité, les baïnes, il y en a toute l'année, de façon plus ou moins violentes", explique-t-il.

Ce dispositif d'alerte baïnes, qui existent depuis trois étés, se base sur un système de prévision conçu par un médecin bordelais, qui croisent plusieurs données, la hauteur des vagues, et la météo. En ce week-end d'été, les autorités anticipent du monde sur les plages landaises. Mais pour Hervé Bouillerie le patron des sauveteurs civils des landes, rien ne remplace l'expertise de terrain.

Ce système a été mis en place après le drame de Carcan en Gironde en 2020, un père de famille et ses deux enfants sont morts emportés par une baïne.

"Il faut se baigner sur les plages surveillées"

"Seuls les chefs de postes peuvent analyser le comportement qu'il faut par rapport à ses baïnes. Et pour nous, elles ne représentent pas en ce moment un danger très important", ajoute-t-il. "Il est donc ridicule d'interdire l'accès aux plages dès que l'alerte est déclenchée", conclut le maire de Messanges.

Et s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est d'accord : se baigner en zone surveillée , entre les drapeaux rouge et jaune. Et lorsque le drapeau rouge est hissé, la baignade est interdite.

Mi-juin, un baigneur britannique d'une vingtaine d'années est mort noyé. Il a été emporté par une baïne au large de la plage Sud à Biscarrosse , malgré l'important dispositif déployé pour le sauver.