Alerte canicule : deux records de chaleur battus à Biarritz et Bidache

C'est la première fois qu'il fait aussi chaud lors des dix derniers jours d'août sur les stations de Biarritz et de Bidache. Ce mercredi 23 août le mercure est monté plus haut que lors du dernier record décadaire (dix derniers jours du mois) qui datait du 21 août 2011 : 38,5 degrés à l'époque, contre 38,8 désormais. Un record pondéré par Andréa Cachard, météorologiste à Météo France : "les thermomètres des stations sont abritées, c'est uniquement la température à l'ombre qui est relevée. En plein soleil, il a fait encore plus chaud."

Ces records ne devraient pas être battus ce jeudi 24 août, grâce à l'arrivée d'une entrée maritime par l'ouest à la mi-journée, un phénomène connu au Pays Basque sous le nom d'enbata ou de brouillarta. "On ne devrait pas dépasser les 32, 33 degrés" confirme Andréa Cachard.

Jusqu'à 51 degrés ont été ressentis à Anglet. © Radio France - Bixente Vrignon

51 degrés ressentis

Malgré ce qu'indiquent les thermomètres, le température ressentie a parfois été largement au-dessus de la température mesurée. Un phénomène qui s'explique par le taux d'humidité dans l'air. "Au Pays Basque, il y a eu des taux d'humidité entre 40 et 70%" explique Andréa Cachard. Plus c'est humide, plus les gens vont avoir l'impression qu'il fait chaud."

Météo France maintient sa vigilance orange canicule sur le département des Pyrénées-Atlantiques jusqu'au jeudi 24 août à minuit.