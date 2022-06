Alerte canicule : la Mayenne passe en vigilance orange

Le mercure va encore grimper ce week-end. Un nouveau bulletin de Météo France place le département de la Mayenne en vigilance orange canicule, à partir de vendredi en début d'après-midi. Les températures devraient s'élever jusqu'à 36 degrés vendredi et 39 degrés pour la journée de samedi, avant un ressenti dépassant les quarante degrés au plus fort de la journée.

La nuit, les températures resteront élevées, aux alentours 20 degrés. Une dégradation orageuse est attendue dimanche, et devrait permettre une baisse des températures, selon Météo France. Au total en France, 25 départements sont en vigilance orange, 12 département du Sud et de l'Ouest sont en vigilance rouge. Un numéro vert est mis à disposition par le gouvernement : "Canicule info service" est disponible au 0800 06 66 66. Ce numéro est gratuit entre 9h et 19h depuis un poste fixe, et permet d'obtenir des conseils de protection face à la canicule.

