Alerte canicule : la Vienne et les Deux-Sèvres passent en vigilance rouge

La vague de chaleur s’intensifie dans le sud-ouest. Douze départements sont désormais placés en vigilance rouge par Météo France dont la Vienne et les Deux-Sèvres. Des records de température pour un mois de juin sont attendus au cours des prochains jours. Le thermomètre devrait atteindre de 36 à 39°C dans l'après-midi en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie notamment avec des températures restant élevées la nuit.

Pic caniculaire vendredi, et surtout samedi

A Météo-France, Olivier Proust prévoit que "lepic caniculaire aura lieu vendredi, et surtout samedi avec une situation qui dépasserait souvent l'intensité de (la canicule de juin/juillet) 2019, avec des températures inédites pour un mois de juin". Samedi, "on attend 40 à 42°C depuis le sud-Aquitaine jusqu'au Berry, et 35 à 40°C à peu près partout. Seuls les littoraux de la Manche, l'ouest Bretagne et le pourtour méditerranéen sont épargnés par le seuil des très fortes chaleurs", ajoute-t-il.

Un numéro vert est activé à partir de ce jeudi : le 0800.06.66.66.

