Alerte canicule : la Vienne et les Deux-Sèvres en vigilance orange

La Vienne et les Deux-Sèvres font partie des 23 départements placés en alerte orange canicule. Des pointes à 40 degrés sont attendues samedi et dimanche.

Alerte orange canicule dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Dans un communiqué la préfecture des Deux-Sèvres précise que "selon les dernières prévisions, il est attendu pour jeudi des températures minimales oscillant entre 16 et 20° (nuit et début de matinée) et des maximales pouvant atteindre les 37 °. Le phénomène devrait s’amplifier vendredi et samedi avec quelques pointes à 40 degrés. Une légère baisse est attendue pour dimanche".

Les personnes fragiles sont invitées à se faire connaître auprès de leur mairie. "Les enfants sont également sensibles à la chaleur tout comme les sportifs et les personnes travaillant à l’extérieur qui doivent absolument s’hydrater pour se protéger", rappellent les services de l'Etat.

Quelques recommandations permettant de lutter contre les excès de chaleur :

Maintenir son logement frais : pendant la journée, fermer volets, rideaux et fenêtres. Aérer la nuit.

Boire régulièrement et fréquemment, au moins 1,5 litre d’eau par jour, sans attendre d’avoir soif.

