Alerte canicule : les deux Charentes placées en vigilance orange

La Charente et la Charente-Maritime font partie des 23 départements placés depuis 16h ce mercredi en vigilance orange canicule, indique Météo France. Un "épisode caniculaire précoce" qui pourrait s'étendre en fin de semaine.

La vague de chaleur se transforme en "épisode caniculaire précoce" dans 23 départements, placés en vigilance orange dès ce mercredi 16 heures par Météo France. Les seuils de canicule seront atteints demain jeudi dans le Sud-Ouest, les Pays de Loire et la moyenne vallée du Rhône, avec des températures maximales comprises sur ces régions entre 35 et 40 degrés, indique Météo France.

Jeudi, la moitié sud du pays sera concernée par les plus fortes températures, les températures maximales pouvant aller de 31 à 35°C. Des pics allant jusqu'à 39°C voire 40°C localement sont attendus dans le Sud-Ouest et sur une partie de l'arc méditerranéen.

la moitié sud du pays sera concernée par les plus fortes températures, les températures maximales pouvant aller de 31 à 35°C. Des pics allant jusqu'à 39°C voire 40°C localement sont attendus dans le Sud-Ouest et sur une partie de l'arc méditerranéen. Vendredi, le mercure pourrait atteindre entre 38 et 40°C, voire plus de 40°C localement, sur une partie du Sud-Ouest.

le mercure pourrait atteindre entre 38 et 40°C, voire plus de 40°C localement, sur une partie du Sud-Ouest. Le pic est prévu samedi, une grande majorité du territoire sera concernée par de fortes chaleurs, allant de 35°C à 39°C. Le centre de la France subira les plus fortes températures, allant jusqu'à 40°C, voire plus de 40°C localement.

Plume de chaleur

Emmanuel Moreau météorologue, consultant pour France Bleu, explique cette vague de chaleur : "c'est une espèce de langue d'air chaud qui est drainée par une dépression au large du Portugal. On appelle ça une "plume de chaleur" dans le jargon météo. Elle remontre du Sahara, passe au-dessus de l'Espagne et vient s'échouer sur la France.

Emmanuel Moreau météorologue et expert risque naturel Copier

"C'est quelque chose qui était inenvisageable au début du 21e siècle", observe Emmanuel Moreau, par ailleurs expert risque naturel, "on aura une augmentation de ces vagues de chaleur en fréquence. Aujourd'hui, on n'est qu'à +1,2° C de réchauffement par rapport à l'air industriel, donc je vous laisse imaginer l'intensité que ça pourra avoir dans quelques décennies avec +3 ou +4°C".

Les conseils pour se protéger des fortes chaleurs - © Santé publique France

Conseils de comportement

Pendant les fortes chaleurs, il est essentiel de se protéger. A commencer par les personnes fragiles. A commencer par les personnes âgées et les enfants en bas âge.

Maintenez votre logement frais : pendant la journée, fermer volets, rideaux et fenêtres. Aérer la nuit.

Buvez régulièrement et fréquemment, au moins 1,5 litre d’eau par jour, sans attendre d’avoir soif.

Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps, au moins le visage et les avant-bras, plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains.

Utilisez ventilateurs et/ou climatisation si vous en disposez, sinon essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé (grande surface, cinéma, bibliothèque municipale…) 2 à 3 heures par jour.

Evitez de sortir aux heures les plus chaudes (11h-17h).

Ne consommez pas d’alcool, qui altère les capacités de lutte contre la chaleur et favorise la déshydratation.

Si vous devez sortir, restez à l’ombre, portez un chapeau, des vêtements légers et amples et des lunettes de soleil.

Limitez vos activités physiques.

Osez demander de l’aide.

En cas de malaise ou de troubles du comportement (étourdissements, maux de tête violents, grande fatigue, nausées, crampes musculaires…), n’hésitez pas à appeler un médecin, le 15 (SAMU) ou le 18 (Sapeurs-Pompiers).

Gestion de l'eau en Charente-Maritime

La situation hydrologique étant préoccupante, la préfecture de la Charente-Maritime a pris un arrêté de limitation provisoire des usages de l'eau pour le remplissage des mares de tonne. L’absence d’écoulement au niveau des ouvrages d’évacuation à la mer et le franchissement des seuils d’alerte de neuf bassins nécessitent la prise de mesures d’interdiction de remplissage et de remise à niveau des mares de tonne pour la chasse de nuit au gibier d’eau.

Depuis ce mercredi 16 juin 2022, à 8 heures, les prélèvements en milieu naturel pour le remplissage des mares de tonne de chasse sont soumis aux règles suivantes :

Interdiction de remplissage et de remise à niveau sur 9 bassins

Curé-Sèvre Niortaise

Marais de Rochefort Nord

Marais de Rochefort Sud

Marais bord de Gironde Nord

Marais bord de Gironde Sud

Mignon

Antenne et Rouzille

Seudre

Boutonne et affluents

Dix jours avant l’ouverture de la chasse au gibier d’eau, conformément à l’arrêté cadre, la situation dans chaque bassin de gestion sera réexaminée afin d’arrêter les règles de remplissage des mares de tonne.