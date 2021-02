Alerte crues : L'eau de la rivière Vienne monte dangereusement à Valdivienne

L'eau de la Vienne monte dangereusement à Valdivienne. Dans la commune, située entre Civaux et Chauvigny, la rivière a atteint les 3m80 ce mardi après-midi contre 2m70 le matin. Certaines routes sont barrées, et les habitants sont sur le qui-vive car à Valdivienne, il n'y a pas seulement la Vienne qui passe mais aussi la Dive, sans compter les vallées sèches qui si elles se gorgent de pluie risquent de raviner jusque dans les cours d'eau.

Une famille évacuée par bateau

Dans la nuit de lundi à mardi, vers 6 heures du matin, une maison s'est retrouvée encerclée par l'eau : Un couple et sa petite fille de 5 ans ont dû être évacués par les pompiers en barque. La famille a été relogée à Chauvigny. Mais comme Météo France annonce encore de la pluie cette semaine, les riverains des cours d'eau préfèrent rester vigilants. Dans le village tout le monde ne parle que du niveau de la Vienne qui monte et qui menace les habitations et commerces.

A Cubord, dans le Bas-Village, la route a été barrée à cause des inondations liées à la Vienne en crue © Radio France - Isabelle Rivière

Cela fait trois ans qu'Emilie vit à Salles-en-Toulon, commune de Valdivienne, mais c'est la première fois que l'eau de la Vienne monte si haut. Elle est à moins de 10 mètres de sa maison.

"Elle est au niveau du portillon de notre jardin et derrière c'est complètement inondé, alors, forcément, on n'est pas serein"

Chez Bernadette et René, ses voisins, même inquiétude. "Une voisine a mis un petit bâton en bois comme repère ce matin et là, on ne le voit plus. Il ne faudrait pas que ça continue à monter comme ça" précise l'épouse.

Dans la commune, des plaques de crues rappellent la date de 1913 © Radio France - Isabelle Rivière

Et effectivement, l'eau de la Vienne est bien montée : 12 cm par heure le matin avant de se calmer dans l'après-midi d'après le site Vigicrues. Mais pour la maire Claudie Bauvais, il faut aussi surveiller la Dive.

"Si la Vienne et la Dive se mettent à déborder en même temps, alors là, ce sera problématique."

Et son adjoint Robert Benoist de préciser : "sans compter les vallées sèches. Si elles se gorgent de pluie, l'eau va ruisseler jusqu'aux rivières déjà bien pleines".

A Valdivienne, heureusement, la Dive est haute mais calme © Radio France - Isabelle Rivière

La terrasse du Restaurant de la Plage sous l'eau

A Valdivienne, le restaurant de la plage a sa terrasse ensevelie sous l'eau. Le patron Eric Roy, lui, a chaussé les cuissardes en caoutchouc et fait le tour un seau à la main sous le regard tranquille des canards ravis du débit de la Vienne.

"On a colmaté comme on peut. On a déjà des parpaings de près au cas où pour surélever les meubles".

La maire de Valdivienne, Claudie Bauvais, avec Eric Roy, le patron du Restaurant de la Plage © Radio France - Isabelle Rivière

En 25 ans, Eric Roy a pris l'habitude de vivre avec les caprices de la rivière Vienne. Il sait que quand il neige ou qu'il pleut beaucoup en amont, en Auvergne ou en Limousin, la rivière va déborder. Les anciens lui ont dit que s'il voyait l'eau monter de 20cm par heure, alors, il n'y pourrait rien. L'eau rentrerait dans son restaurant. Comme en 1992 lorsqu'elle est montée jusqu'à 20 cm au dessus du comptoir de son bar-restaurant, en comme en 2008 lorsque l'eau a envahi sa salle à hauter de 80 cm. "On sait qu'on vit au bord d'une rivière, ça fait partie des inconvénients", concède-t-il avec sourire et sagesse.