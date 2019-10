Alerte inondations - Nombreuses routes coupées dans les Pyrénées-Orientales

Perpignan, France

Chaussées inondées, chutes d'arbres : alors que le département des Pyrénées-Orientales est placé en vigilance orange pluie-inondations, de très nombreuses routes sont impraticables ce mercredi matin sur l'ensemble du réseau routier. La Préfecture recommande de reporter les déplacements.

👉RD 22 fermée entre Saleilles et Cabestany

👉RD 612 fermée entre Thuir et Millas

👉RD 617 voie express fermée dans les deux sens entre Perpignan et Canet en Roussillon

👉RD 117 fermée entre Espira de l'Agly et Cases de Pene

👉RD 612 fermée à la sortie de Millas

👉Petite barrière péage du Boulou sens Espagne France fermée

👉RD 1 fermée entre Bompas et Claira

Rappel des voiries fermées depuis mardi soir

👉Routes départementales coupées :

- RD 39 entre Alenya et Théza

- RD 11 entre Argelès sur Mer et Palau del Vidre

- RD 612 entre Elne et Montescot

- RD 83 entre Le Barcarès et vers Leucate

- RD 81 (route Littoral) entre Canet et Saint Cyprien

👉Traverse coupée :

- Cabestany (déchetterie) vers Canet

- Cabestany vers Perpignan côté Calicéo (le long de la D 914)

👉St Cyprien place : inondation des rues qui mènent au front de mer