Alerte météo dans les Vosges : l'open de tennis de Contrexéville interrompu

Une chute de grêle dans les Vosges a interrompu le tournoi de tennis féminin de Contrexéville, le " Grand-Est Open 88 ", qui se tient cette semaine, du 10 au 16 juillet. Le public et les joueuses ont été évacués, avant de regagner les trois courts de jeu. La compétition a pu reprendre, mais il est possible que les intempéries perturbent de nouveau le déroulement de l'événement sportif.

ⓘ Publicité

"Un tapis de grêle en trois minutes"

L'incident climatique, lié à la vigilance orange aux orages dans les Vosges , n'a pas fait de blessé, ni de dégât matériel. "On a eu un orage de grêle, on a interrompu les parties, on a sécurisé tout le monde", décrit la directrice du tournoi, Véronique Perussault, il y a eu un tapis de grêle en trois minutes, je dirais comme des billes." Quelques 200 personnes ont quitté les tribunes pour se réfugier à l'abri.

Trois quart d'heures après, les matchs ont pu reprendre suite à l'intervention d'une équipe technique, qui a remis les terrains en état. "On a la chance d'avoir des terrains en terre battue qui absorbent bien la pluie", note la directrice, qui dit croiser les doigts pour que la troisième journée de compétition se passe dans de bonnes conditions.

Quatre matchs sont au programme, un cinquième pourrait s'y ajouter si la dernière rencontre de ce mardi soir est annulée. La préfecture craint une deuxième vague d'intempéries dans la soirée, surtout dans l'ouest du département.