Alerte météo : des rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h en Mayenne

Forts coups de vent annoncés ce soir et dans la nuit, soyez très prudents dans vos déplacements en Mayenne, département placé en alerte jaune comme 45 autres. Le Grand Ouest du pays sera balayé par des vents violents à cause d'une dépression dans la Manche. Les rafales pourront notamment atteindre 100 à 120 km/h sur le littoral atlantique et de 90 à 100 dans les terres, en Pays de la Loire notamment.

ⓘ Publicité