Alerte météo en Haute-Savoie : 300 passagers bloqués dans leur TER par la neige

Une vraie galère. Environ 300 passagers d'un TER Transfrontalier, Léman Express, entre la France et la Suisse, sont restés 2h30 bloqués dans leur train, ce matin, à l'arrêt, avant d'être évacués par les pompiers et mis à l'abri dans la salle des fêtes de la commune de Margencel, au bord du lac Léman.

À l'origine de cet accident, la rupture d'une caténaire. Sous le poids de la neige, qui tombait dru depuis 6h00 du matin , sur toute la Haute-Savoie, des arbres sont tombés sur cette catenaire, ce qui a provoqué l'arrêt en pleine voie du train de 7h30 entre Évian et Genève.

"Sans chauffage, ni électricité, ni toilettes"

Plus de courant dans le TER signifie : chauffage coupé, toilettes verrouillées, éclairage sur batterie intermittent. Pendant deux heures et demie, 150 voyageurs ont été bloqués "sans chauffage, ni électricité, ni toilettes" témoigne Karine sur une page Facebook consacrée aux retards et aux suppressions du Léman express. Une autre passagère jointe par France Bleu Pays de Savoie, témoigne : "nous avons eu progressivement un peu froid" rapporte-t-il, "mais nous avons toujours été bien informés et tenus au courant de l'origine de l'arrêt et de la suite des évènements".

Tous les passagers ont été évacués par les pompiers, qui, eux aussi, ont eu du mal à parvenir jusqu'au train à cause de la neige. À midi, les 300 passagers ont été mis à l'abri, accueillis à la salle des fêtes de la commune de Margencel. Ils ont recouru au système D pour rentrer chez eux, en se regroupant dans des voitures car aucun bus, ni relais de train n'était disponible pour venir les chercher.

En tout, plusieurs axes ferroviaires ont été coupés, en Haute-Savoie, ce vendredi matin, à cause de la chute d'arbres sur les voies, alors que le département de la Haute-Savoie est placé en vigilance orange à la neige et au verglas par Météo France depuis 6h00 ce matin.

Un arbre est tombé sur une alimentation électrique s'est enflammé et a interrompu la circulation entre Annemasse et Évian. Un arbre est également tombé sur la voie à Viry, la circulation est interrompue entre Bellegarde et Annemasse. Pour ces deux axes, la reprise du trafic est estimée vers midi. Enfin, la circulation entre Bellegarde et Genève est également interrompue à cause de plusieurs chutes d'arbres sur les voies. "Une intervention est en cours", la reprise est estimée vers 15h pour cet axe prévient la SNCF sur son compte twitter.