Des dégâts en Ardèche et dans la Drôme liés aux intempéries

Météo France a placé l'Ardèche et la Drôme en vigilance orange pluie-inondation et orages jusqu'à dimanche midi. Des inondations et des incendies liés aux intempéries ont été signalés dans les deux départements.

L'Ardèche et la Drôme ont été placées en vigilance orange pluie-inondation et orages jusqu'à dimanche midi. Les communes de Saint-Péray, Charmes-sur-Rhône, Livron-sur-Drôme, et de Romans-sur-Isère notamment ont été touchées par des épisodes de grêle pendant plusieurs minutes cette nuit. Si les orages sont localement forts, c'est surtout l'intensité des précipitations en peu de temps qui est préoccupante.

Cette nuit, en Ardèche, environ 75 millimètres de pluies sont tombés en 3 heures à la station du col de Croix Millet, 50 millimètres en trois heures aussi aux Vans, au col de l'Escrinet, et au Pont de Labeaume. "A Aubenas, 97 millimètres sont tombés dont 60 en une heure seulement, c'est important", souligneThibaut Montagnon, prévisionniste à Météo France. Il note que la situation commence à s'améliorer côté Ardèche, avec quelques orages qui sont sur le Gard et débordent encore sur le sud du département. Cet épisode pluvio-orageux est arrivé par l'ouest et s'évacuera à l'est.

L’orage à Saint-Péray était accompagné de grêle un peu après une heure du matin ce dimanche 26 septembre. © Radio France - Florence Beaudet

Une centaine d'interventions liées aux intempéries dans les deux départements

Depuis hier soir, les pompiers ardéchois en sont à une quarantaine d'intervention liées aux intempéries. Une vingtaine d'incendies se sont déclarés à cause de la foudre, des feux de compteurs électriques notamment, dont cinq qui ont touché des maisons et nécessité l'évacuation des occupants notamment à Tournon-sur-Rhône, Planzolles et dans la vallée de l'Eyrieux. A Saint-Etienne-de-Fontbellon trois personnes légèrement intoxiquées par les fumées ont été transportées à l'hôpital.

Cette nuit un feu a également pris dans une chèvrerie à Albon d'Ardèche, 400 m2 ont été détruits et 150 chèvres sont mortes, prises au piège dans le bâtiment. En Ardèche, 13 inondations ont été signalées aussi dans des habitations mais aucune de majeure. Un troisième passage orageux est en cours à 7h, sur la ligne Alès et Montélimar.

Dans la Drôme, les pompiers comptent plus de 55 interventions depuis minuit, 60 pompiers et 30 policiers et gendarmes sont sur terrain. C'est le nord du département qui est le plus touché, notamment les secteurs de Montrigaud, Saint-Vallier, Saint-Donat-sur-l'Herbasse, Pont-de-l'Isère, Valence, Bourg-de-Péage, Romans-sur-Isère, selon la Préfecture. Météo France relève un cumul de 75 millimètres de pluie à Mercurol. A Etoile-sur-Rhône, 49 millimètres sont tombés.

Les interventions ont surtout concerné des inondations de locaux, des dégagements de chaussées et quelques incendies de transformateurs.

Avenue de Romans à Valence, la chaussée est inondée par endroit © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Des coupures d'électricité

Plusieurs foyers seraient privés d'électricité dans les deux départements. Côté Ardèche, ERDF annonce 13 000 clients sans électricité, selon un premier chiffre provisoire. Dans la Drôme, une vingtaine de communes sont partiellement privées de courant, selon la Préfecture, dans le secteur de Valence et Romans, le plus touché par les intempéries. Pour les signaler, il faut contacter le service "Urgence coupure" d'Enedis, au 09 72 67 50 26.

Les préfectures appellent à la plus grande vigilance et vous conseillent de rester chez vous

L'Ardèche, la Baume et le Chassezac sont en vigilance jaune crues.