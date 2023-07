Alerte météo : la vigilance aux orages rétrogradée en jaune en Lorraine

La Meurthe-et-Moselle, les Vosges et la Moselle ne sont plus en vigilance orange aux orages annonce ce dimanche 9 juillet Météo France . Des vents violents et d'importantes précipitations venant de l'Ouest étaient attendus sur ces trois départements. La vigilance reste en jaune jusqu'à minuit.

"A 17h, des pluies orageuses d'intensité modérée concernaient encore le relief des Vosges, l'Alsace Bossue et le pays de Bitche. Les orages qui ont concerné le nord-est de la France ce dimanche ont été moins violents qu'initialement envisagé", indique la préfecture de Meurthe-et-Moselle, avant d'ajouter que "des rafales de vent allant de 60 à 80 km/h ont tout de même été observées sous les orages."

Les parcs et jardins de Nancy sont de nouveau ouverts au public depuis 17 heures. Ils avaient été fermés par précaution.