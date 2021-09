L'alerte orange pluie-inondation et orages a été levée dans la Drôme et en Ardèche ce dimanche matin. Les deux départements sont désormais en vigilance jaune.

Alerte météo : la vigilance orange pluie-inondation et orages levée en Ardèche et dans la Drôme

L'Ardèche et la Drôme sont désormais en vigilance jaune pour les orages et pluie-inondation, l'alerte orange a été levée vers 10 heures ce dimanche matin. Météo France indique que l'épisode orageux de cette nuit se décale petit à petit vers l'est et s'étire désormais du département du Gard aux Préalpes, en passant par le sud de la Drôme.