Vents violents : la ville de Lille ferme les parcs, cimetières et le zoo ce vendredi

Ce vendredi après-midi, le Nord et le Pas-de-Calais sont placés en vigilance jaune pour vents violents, pluies-inondations, crues et vagues submersion par Météo France. La ville de Lille a décidé de fermer à partir de 14 heures l'ensemble de ses parc, jardins, la ferme pédagogique, le parc zoologique et les cimetières. Les réouvertures interviendront progressivement une fois l'alerte météorologique levée.

