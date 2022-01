Alerte météo : le département de Meurthe-et-Moselle en vigilance jaune neige-verglas

Comme 18 départements de l'Est, la Meurthe-et-Moselle passe en vigilance jaune, pour des risques de neige et de verglas sur les routes. Une alerte valable dès 12h00 ce dimanche 16 janvier, et jusqu'au lundi matin. Le risque de phénomènes glissants, et de bruines est à craindre.

Cette perturbation va se décaler vers l'Ouest au fur et à mesure de la journée. Lundi matin, les risques de phénomènes glissants en lien avec la neige ou les bruines verglaçantes ne concerneront que le massif Vosgien.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La préfecture détaille dans un communiqué l'évolution de la perturbation : "Le risque concerne tout d'abord les Ardennes à partir de 12h00 (surtout la partie est et le massif ardennais) puis la Meuse, l'ouest de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle dans l'après-midi, tandis qu'un redoux gagne par l'ouest en soirée. (...) Les quantités de neige déposées au sol ne dépasseront pas le centimètre en plaine et le bas relief, éventuellement 2 à 3cm possibles sur les points hauts du massif ardennais et le haut relief vosgien."

Météo France appelle à la vigilance.