Alerte météo : les Pyrénées-Atlantiques placées en vigilance orange pluie-inondation

Attendue depuis de long mois, la pluie est bel et bien là et ne fait pas les choses à moitié. Installée depuis plusieurs jours sur le Pays Basque et le Béarn, elle ne semble plus vouloir s'arrêter. Pire, elle s'intensifie ce lundi sur une grande partie du département et pourrait prendre localement un caractère orageux au regard des prévisions. On attend des chutes de 5 à 10mm par heure voire 7 à 15 mm plus localement sur le Béarn ainsi que le nord du Pays Basque. Ces précipitations soutenues et durables ont conduit la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a placé le département en vigilance orange pluie-inondation à partir de ce lundi 19h et jusqu'à mardi matin 6h au moins. Les premiers débordements de cours d'eau étaient observés ce lundi après-midi, notamment du côté d'Hasparren au Pays Basque.

Trafic routier et ferroviaire perturbé

Des routes secondaires sont également partiellement immergées. Le trafic ferroviaire est interrompu entre Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-Port depuis le milieu d'après-midi en raison de voies inondées. La SNCF prévoit un retour à la normale vers 21h. En Béarn, quasiment au même moment, c'est un arbre qui est tombé sur les installations électriques entrainant l'interruption de la circulation des TER entre Pau et Puyoo. Elle devrait reprendre vers 16h30, indique la compagnie.

Risques de crues

En terme de cumuls, on attend d'ici le milieu de journée de mardi 60 à 80 mm dans l’intérieur des terres sur le nord du Pays Basque ainsi que le Béarn, 50 à 70 mm sur le relief des Pyrénées (principalement sous forme de neige au dessus de 1200m) ainsi que le littoral basque et 40 à 60 mm sur la montagne basque. En conséquence, prévient la préfecture, des inondations importantes sont possibles dans les zones habituellement inondables et, localement, des risques de crues inhabituelles de ruisseaux et fossés sont possibles. On peut aussi craindre des débordements des réseaux d'assainissement. Des risques qui se renforcent sur la côte basque dans la nuit, en raison d'une forte houle attendue et qui pourrait limiter l'écoulement des eaux vers l'océan. Des coupures d'électricité peuvent également se produire.

Presqu'un an après les dernières grandes inondations

Le représentant de l'Etat recommande de s'éloigner des cours d’eau et des points bas, et de ne pas s’engager sur une route immergée, même partiellement. L'épisode pluvieux doit se calmer dès mardi. A partir du début d'après-midi, les averses se font de plus en plus rares et perdent progressivement en intensité.

Cet épisode intervient presque un an après les dernières inondations qui ont frappé le Pays Basque et le Béarn les 9 et 10 décembre 2021. Le 28 septembre dernier , la préfecture avait également placé les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange en raison de fortes chutes de pluie. Il était tombé en 24 heures, l'équivalent d'un mois de précipitations, mais aucun dégât important n'avait été déploré.