Alerte météo : un épisode cévenol intense attendu ce dimanche en Ardèche

Météo France prévoit jusqu'à 350 millimètres de pluie en 24 heures ce dimanche 3 octobre sur les reliefs du sud des Cévennes. L'Ardèche est en alerte orange pluie-inondations et crues.

Un épisode cévenol est en cours ce dimanche 3 octobre en Ardèche. Le département est en alerte orange pour pluie-inondations et jaune pour vents violents et orages. Les précipitations s'intensifient progressivement avec des cumuls de pluie dépassant les 10 à 20 millimètres par heure. Ces pluies pourront s'accompagner d'orages dans l'après-midi et en soirée.

Météo France prévoit au total 250 à 350 millimètres de pluie d'ici lundi matin sur le relief du sud des Cévennes, 100 à 150 millimètres sur le nord des Cévennes. Un épisode pluvio-orageux est attendu dans le reste de l'Ardèche mais il devrait être moins violent, avec des cumuls de 100 millimètres maximum. L'ouest de la Drôme pourrait également être touché.

Plusieurs cours d'eau sont sous surveillance. L'Ardèche amont et la Baume et le Chassezac sont en vigilance orange crues. L'Ardèche aval est en alerte jaune. En cas de débordement, les routes et passages à gué potentiellement submersibles peuvent devenir impraticables.

560 pompiers dans tout le département

En tout, 560 pompiers ardéchois sont disponibles en casernes ce dimanche dans tout le département. Huit sauveteurs en eaux vives sont parés à intervenir à Joyeuse et Aubenas. En cette fin de matinée, il n'y a pas de gros dégâts à déplorer.

Un peu partout, les rafales de vent ont provoqué de multiples chutes d'arbres et de fils électriques sur la voie publique, du nord de l'Ardèche jusqu'à Vallon-Pont-d'Arc.