Alerte neige et verglas : les terrains synthétiques interdits à l'utilisation dans l'Agglomération de Laval

Pour faire face aux températures négatives qui touchent la Mayenne, les clubs de sport de l'agglomération de Laval ont interdiction d'utiliser les terrains de football avec du gazon synthétique. Un arrêté a été pris ce mardi soir par Laval Agglo, il est en vigueur jusqu'à lundi 19 décembre inclus et pourra être levé en fonction de la météo.

Plusieurs terrains concernés

"Pour des raisons de sécurité, Laval Agglo interdit l'usage des terrains synthétiques Croix des Landes, Béchu et Gandonnières à Laval et les terrains synthétiques de l'Huisserie, Saint-Berthevin et Bonchamp ainsi que le stade d'athlétisme de Laval", indique Laval Agglo.