Alerte neige et verglas : plan grand froid activé, l'Eure suspend le ramassage scolaire

Le plan grand froid a été activé en Seine-Maritime et dans l'Eure. On attend des températures ressenties pouvant avoisiner les -13 degrés. L'Eure a été placée en vigilance météo orange, les transports scolaires y seront suspendus ce mercredi. La Seine-Maritime a, de son côté, été placée en jaune.

Vague de froid et de neige attendue les jours à venir sur l'Eure et la Seine-Maritime. On attend des chutes de neige allant de 5 à 15 centimètres, principalement dans l'Eure, et des températures pouvant avoisiner les -13 degrés.

Le préfet de l'Eure a ainsi suspendu tout ramassage scolaire ce mercredi dans son département, en raison du risque de chutes de neige. La région, de son côté, suspend les cars Nomad circulant sur les voies non salées de l'Eure.

Le plan grand froid a été activé dans les deux départements, entraînant la mobilisation de places d'hébergement d'urgence supplémentaires. Certains centres d'accueil resteront aussi ouvert en journée et les maraudes seront plus nombreuses.