Alerte Neige Verglas sur la Corse

"Les températures sont généralement négatives au-dessus de 500/600 m, ce qui provoque du regel et des routes potentiellement verglacées dès la moyenne altitude", met en garde Météo France. Les conditions de circulation en sont bien entendu compliquées, même si le réseau principal reste praticable. Les déneigeuses de la Collectivité de Corse sont en action depuis deux jours. Tous les axes ont été dégagés, y compris le col de Vizzavona où il est tombé beaucoup de neige. Sur la journée complète, on attend 7 à 15 cm de neige entre 500 et 800m d'altitude et 15 à 30 cm au-dessus de 800 mètres. Soyez donc très très prudents, si et seulement si, vous êtes dans l'obligation de vous déplacer, pour des raisons impérieuses et munis de votre attestation.

Ville di Petrabugno enneigée mercredi soir © Radio France - Alexandre Sanguinetti

Coupures de courant

Des chutes de neiges relativement importantes, depuis mercredi, qui occasionnent quelques désagréments, au delà du réseau routier. Environ 2.300 foyers étaient privés d'électricité hier soir. Ils n'étaient plus que 800 en début de matinée, principalement en Castagniccia et dans le Boziu. EDF a mobilisé, malgré ces conditions tout à fait particulières liées à l'épidémie, plusieurs dizaines de ses agents. Des agents qui sont équipés de protection individuelle et qui devraient rétablir l'intégralité du réseau d'électricité d'ici à la fin de journée.