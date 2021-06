Alerte orages : grêle et vents jusqu'à 110 km heure en Dordogne

Météo France a placé ce mercredi 29 départements, dont la Dordogne, en alerte orange aux orages à partir de 21h. En Dordogne, les orages seront accompagnés de grêle et les vents pourront souffler jusqu'à 80 à 90 km/h, voir 100 à 110 km/h localement. Selon Météo France, l'ensemble du département de la Dordogne est concerné par cet épisode orageux. A partir de 21h, les températures seront encore élevées, autour de 26 à 28 degrés.

Appel à la vigilance

La préfecture de la Dordogne appelle les habitants à la plus grande vigilance, notamment lors de leurs déplacements. Il vaut mieux éviter les balades en forêt et ranger les objets exposés au vent ( mobilier de jardin). Il est également conseillé d'éviter d'utiliser les appareils électriques et le téléphone.

Le temps devrait redevenir plus calme en cours de nuit prochaine sur la Dordogne. Demain matin, il y aura un soleil voilé avec des températures autour de 21 degrés avant l'arrivée de la pluie dans l'après-midi.