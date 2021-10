Alerte Orange : "des cumuls en une heure de l'ordre de 30 à 50 millimètres", selon Météo France

Les départements du Gard et de la Lozère sont placés ce dimanche en alerte orange orages, pluies et inondations. "Les pluies vont progressivement se décaler vers le sud-est, et en cours de nuit de dimanche à lundi, se mettre en place vers les Bouches-du-Rhône et le Var", selon Météo-France.

Le Gard et la Lozère placés en vigilance orange pour orages et pluie-inondation depuis 6 heures du matin ce dimanche. Pour la troisième fois en un mois (la dernière remonte au 26 septembre), de fortes pluies et des orages sont attendues. Tristan Amm, prévisionniste à Météo France, était en direct sur FB Gard Lozère à 8h : "Les cumuls attendus devraient se produire conformément à nos prévisions. Pour l'instant, l'épisode méditerranéen provoqué par ce front qui s'enfonce dans notre pays s'est mis en place d'abord dans les Cévennes en cours de nuit, et pour l'instant concerne surtout les reliefs avec des intensités assez importantes et qui vont s'intensifier en cours de journée".

Elisabeth une habitante de Arre, près du Vigan, a déjà raconté ce dimanche matin sur France Bleu Gard Lozère qu'il était déjà tombé 35 millimètres chez elle depuis 5 heures ce matin

"Les pluies sur les reliefs vont s'intensifier. En cours d'après-midi, on pourra atteindre des cumuls en une heure de l'ordre de 30 à 50 millimètres, ce qui est très important mais ce qui n'est pas exceptionnel pour la saison en vue d'un possible record." Tristan Amm, prévisionniste à Météo France

"Ensuite en fin de journée, des lignes pluvio-orageuses vont balayer les plaines environnantes, notamment notamment celles de la Lozère et du Gard. Avec des cumuls intenses en peu de temps, de l'ordre de 20 à 40 millimètres, localement 80, explique Tristan Amm. Cela est attendu en fin de journée pour les lignes pluvio-orageuses qui concerneront les plaines du Gard et de la Lozère."

"Sous ces cellules orageuses, on peut s'attendre à de la grêle et de fortes bourrasques de vent. Cela va durer toute la journée de dimanche" Tristan Amm, prévisionniste à Météo France, en direct sur FB Gard Lozère

"Les pluies vont progressivement se décaler vers le sud-est, et en cours de nuit de dimanche à lundi, de nouvelles lignes pluvieuses et orageuses vont se mettre en place, explique-t-il, notamment du côté des Bouches-du-Rhône et du Var avec des intensités du même ordre de grandeur"

Près de 200 sapeurs-pompiers mobilisés dans le département du Gard.

Quatorze officiers supplémentaires pour la chaine de commandement avec en plus 2 opérateurs, un officier du service de santé et cinq infirmiers au Codis ainsi qu'à Beaucaire, Lédignan, Le Vigan et Terre de Camargue. Deux groupes de sauveteurs en eaux vives sont positionnés à Saint-Hyppolyte-du-Fort et à Alès. Et compte tenu du vent attendu, des renforts feux de forêts sont positionnés à la Grand-Combe et Saint-Ambroix. Tous les centres de secours du Gard sont renforcés de quatre sapeurs-pompiers pour la durée de l’évènement.