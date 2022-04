Alerte orange au Pays basque : neige et au verglas attendus ce 1er avril

Les Pyrénées-Atlantiques en vigilence météo orange pour la neige et le verglas. Pas de blague en ce 1er avril, les conditions météos sont assez surprenantes. Certaines communes du Pays basque se sont réveillées sous quelques centimètres de neige déjà, et le gros de l'évènement est attendu pour la mi journée. L'alerte court de ce vendredi 1er avril à 15h jusqu'à samedi soir 21h au moins.

Vigilence donc à partir de cette après midi, car d'importantes chutes de neiges et/ou du verglas sont attendus. Les routes risquent d'être impraticables sur l'ensemble du réseau annonce la préfecture, de même que les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone risquent d'être affectés. Et perturbations aussi attendues dans les transports aériens et ferrovière du fait de ces importantes chutes de neige attendues.