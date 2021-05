Alerte orange aux orages dans les deux Charentes ce dimanche

La météo se déchaîne dans les deux Charentes ce dimanche. Météo France a placé les deux départements en alerte orange aux orages dès 16h pour la Charente-Maritime, à partir de 20h pour la Charente. On attend des vents violents et d'importantes précipitations.

Au total 10 départements sont placés en vigilance orange aux orages sur la façade Atlantique mais aussi dans le Gers, le Lot-et-Garonne, la Dordogne,et la Haute-Vienne.

Des rafales à 100 km/h

La préfecture de Charente-Maritime annonce de fortes pluies pouvant atteindre jusqu'à 300 millimètres en moins d'une heure localement et des vents qui pourront souffler en rafales jusqu'à 100 km/h par endroit. Les épisodes les plus violents sont attendus en deuxième partie d'après-midi.

Conseils de prudence

La préfecture invite la population à la plus grande prudence. Et rappelle quelques règles de sécurité :

* Je m’éloigne des arbres et des cours d’eau

* Je m’abrite dans un bâtiment en dur

*Je me tiens informé et j'évite de me déplacer

* Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés

* J’évite d’utiliser mon téléphone et les appareils électriques

On surveillera également cet après-midi en Charente-Maritime les ponts de Ré et d'Oléron avec peut-être des restrictions de circulation à venir, tout comme pour les navires à passagers.