Alerte orange aux orages : à Nancy, fermeture anticipée des parcs, jardins et sites d'animation

En raison d'un risque d'orages forts ce mercredi après-midi dans la région, Métropole du Grand Nancy et Ville de Nancy ferment plus tôt les parcs, jardins, Plage des Deux Rives et l'aquamobile du plateau de Haye.

En fin de journée, Météo France prévoit des risque d'orages, parfois forts localement, et des vents forts avec des rafales à près de 80km/heure.



La Ville de Nancy annonce cet après-midi qu'elle " anticipe la fermeture de ses parcs et jardins. Les petits parcs seront fermés à compter de 18h30. Le Parc Sainte-Marie et le Parc de la Pépinière fermeront à 20h. Les parcs et jardins rouvriront progressivement ce jeudi matin, après une inspection des arbres et des bâtiments à partir de 6h30 du matin. "



Dans son communiqué, la mairie indique que les guinguettes, "en dehors des Terrasses de Carnot, place Carnot, ne sont pas ouvertes ce mercredi. "



Dans la Métropole du Grand Nancy, le Parc Montaigu à Jarville-la-Malgrange et Laneuveville-devant-Nancy a fermé à 17h. "Les autres parcs métropolitains signalent au public que pour des raisons de sécurité, leur accès n'est pas autorisé. Ils rouvriront progressivement ce jeudi, là encore, matin après un contrôle de sécurité sur chaque site."



Le site aquamobile du Plateau de Haye à Nancy et la Plage des Deux Rives ont fermé à Tomblaine.



