Alerte orange : déjà de forts cumuls de pluie dans le Gard et en Lozère

Le Gard et la Lozère sont placés ce dimanche en alerte orange orages, pluies et inondations. Les cumuls dépassent déjà 200 millimètres ce dimanche midi à Villefort (Lozère)

Le Gard et la Lozère sont placés ce dimanche en alerte orange orages, pluies et inondations. De fortes pluies se sont déjà abattues sur une partie de chacun des départements, et elles vont s'intensifier dans l'après-midi. L'épisode cévenol a bien démarré, indique Météo France, avec des pluies soutenues sur les Cévennes. Il est ainsi tombé 142 mm sur Villefort, 108 mm à Pont-de-Montvert, en Lozère, et entre 50 à 100 mm sur les Cévennes gardoises (65 mm au Vigan).

Cet épisode n'est pas exceptionnel, mais il pourrait tomber 300 à 350 mm localement à la limite du Gard et de la Lozère. Il faudra en particulier surveiller les crues.

"L'épisode va s'intensifier dans l'après-midi, et les pluies vont ensuite rejoindre les plaines du Gard et de la Lozère. Déjà on a des cumuls de pluie à 200 millimètres, relate sur FB Gard Lozère à midi Tristan Amm, prévisionniste à Météo France. Plusieurs stations autour des Cévennes, dans le Gard, l'Ardèche ou la Lozère, atteignent déjà plus de 50 mm de pluie en cumul depuis le début de l'épisode(..) Cela va forcément impacter les cours d'eau."

"Ce sont des phénomènes normaux pour la période. En revanche, ils sont toujours très intenses, et il faut faire très attention. La fin de la vigilance est fixée à minuit : Les pluies vont s'affaiblir dans la nuit, explique Tristan Amm, et se décaler progressivement vers l'Est. Mais les pluies les plus importantes vont se concentrer sur le Var, les Bouches-du-Rhône, en remontant vers l'Ardèche".

Pour l'instant, c'est à signaler également, on constate par ailleurs que "le vent du Sud s'engouffre dans la Vallée du Rhône, avec parfois des pointes à plus de 100 km/h en rafales".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Voici un point sur les cumuls observés depuis le début de l’épisode, selon Météo Gard :

• 202 mm à Villefort (48);

• 180 mm à Valleraugue (30);

• 106 mm à Sablières (07);

• 80 mm à Colognac (30);

• 76 mm au Vigan (30);

• 72 mm à Génolhac (30);

• 68 mm au Mont-Aigoual (30).