Alerte orange : des moyens de secours seront prépositionnés dans l'après-midi dans le Gard

Des moyens de secours seront prépositionnés ce samedi après-midi et des renforts zonaux ont été demandés. "La cellule départementale de suivi de crise est en pré-alerte", rassure ce samedi midi la Préfecture du Gard. Les services de Météo France ont placé ce matin le département du Gard en vigilance orange pour « Orages » et «Pluie-Inondation» à partir de ce soir 18 heures et pour toute la nuit de samedi à dimanche. C'est également le cas dans l'Hérault.

Grandes et moyennes surfaces invitées à fermer par anticipation

Un épisode méditerranéen avec des pluies modérées avec temporairement un caractère orageux, a débuté en fin de matinée sur le relief des Pyrénées. Ces pluies devraient s'étendent ensuite à l'ensemble du Languedoc Roussillon avec en fin d'après-midi un passage orageux marqué. Ce phénomène météorologique va être marqué par la mise en place dans la nuit de samedi à dimanche d'orages stationnaires sur le littoral et les plaines du Gard mais aussi de l’Hérault

Le cumul de précipitations attendu jusqu'à dimanche matin est de l’ordre de 150 à 200 mm. Sur les basses Cévennes, les cumuls pourraient atteindre 60 à 80 mm.

Par ailleurs, les services de vigicrues ont d’ores et déjà placé plusieurs cours d’eau du département du Gard en vigilance Jaune Crues notamment la Cèze amont, la Cèze aval, les Gardons d’Alès, le Gardon d’Anduze, le Gardon aval, le Vidourle et le Vistre. Tenez-vous informés sur www.vigicrues.gouv.fr.

La Préfecture du Gard précise aussi qu'une "amélioration est prévue dans l’après-midi de dimanche avec des pluies modérées continues qui devraient se limiter au relief cévenol."

Pour la sécurité de tous, le préfet du Gard appelle les gardoises et les gardois à rester chez eux et invite les responsables des grandes et moyennes surface à fermer les portes de leur établissement par anticipation afin que chacun puisse regagner son domicile dans les meilleurs délais.

Consignes de prudence : les bons réflexes

• En cas de déplacement impératif respectez les interdictions ou les consignes qui peuvent vous être données sur place par les forces de l'ordre ou les agents des divers réseaux routiers;

• Évitez l'utilisation du téléphone et des appareils électriques;

• Ne vous abritez pas sous les arbres. Abritez-vous dans un bâtiment en dur ou dans votre véhicule qui sont de bonnes protections contre la foudre;

• Éloignez-vous de tout cours d'eau : rivière, vallat, cadereau, roubine, etc…Ne stationnez pas sur les ponts et autres ouvrages d'art comme les digues et levées de terre ;

• Si vous habitez en zone habituellement inondable, prenez les précautions d’usage. Mettez en œuvre les moyens matériels permettant à l'eau de ne pas entrer dans votre habitation (batardeaux etc). Prévoyez de mettre en sécurité vos objets de valeur dans les étages. Prévoyez de mettre les produits toxiques à l'abri de la montée des eaux;

• Mettez à l'abri ou renforcer l'arrimage de tous les objets sensibles au vent : canopi, tentes, tables de jardin, chaises etc..

Les sites Internet à suivre

Tenez-vous informés de la situation sur

https://meteofrance.com/

https://www.vigicrues.gouv.fr/

http://www.inforoute.gard.fr/

https://www.gard.gouv.fr/

La carte des cumuls prévus, le point à 13h ce samedi.