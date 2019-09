Alerte orange levée et épisode méditerranéen modéré dans l'Hérault

Hérault, France

L'Hérault n'est plus en alerte orange pluie-inondation et orage. Déclenchée vers 11h, la vigilance a été levée à 16h par Météo France.

La dépression orageuse formée en mer a bien touché le continent en début d'après-midi, mais les pluies les plus intenses sont restées concentrées au niveau de la mer.

L'épisode météorologique a donc été moins important que prévu, mais les pluies ont été intenses par endroit en fin de matinée. Il est tombé 75 millimètres d'eau sur l'Espinouse. Dans le détail, on a compté une soixante de millimètres vers Castanet-le-Haut, et une quarantaine vers Fraisse-sur-Agout. En pleine, il est tombé entre 15 et 25 millimètres d'eau, avec 7 millimètres à Montpellier et à Sète.

Du côté de Météo France, on continue de surveiller attentivement les cours d'eau : l'Orb et le fleuve Hérault restent en vigilance jaune aux crues, en particulier leur versant amont.

On attend encore quelques averses dans la soirée et dans la nuit de samedi à dimanche sur tout le département, mais rien de comparable avec le début de journée.

Un nouvel épisode pluvieux est prévu dimanche en soirée, plus court mais à l'intensité similaire. On attend entre 30 et 40 millimètres d'eau, avant le retour du beau temps lundi.