Alerte orange pluie-inondation dans le Gard : 50 à 100 mm attendus

Le Gard et l'Hérault sont placés en vigilance orange aux orages ainsi que pour pluie-inondation, selon le bulletin de Météo France publié à 16h. L'alerte est valable de 18h à 2h du matin. Une succession de passages orageux, localement forts, sont attendus, avec des cumuls de pluies importants de 50 à 70 mm en une heure, et pouvant atteindre parfois par endroit 100 mm, précise Météo France.

Ces orages s'accompagnent également de grêle et de rafales de vent pouvant atteindre 80km/h.

Dès ce milieu d’après-midi, les précipitations devraient s’intensifier. D’abord sur les Cévennes pour s’étendre jusqu’aux plaines de la Camargue. Ces orages pourraient donner de forts cumuls en peu de temps, de l'ordre de 50 à 70 mm en 1h. Ils s'accompagneraient également de grêle et de rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h. Ces orages pourraient temporairement être stationnaires avec des cumuls pouvant atteindre par endroits 100 mm, ponctuellement un peu plus. La localisation des plus forts orages reste encore incertaine, ceux-ci pouvant se produire sur le Haut-Languedoc ou plutôt vers les plaines

Vigilance orange dans le Gard - Préfecture du Gard