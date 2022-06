Alerte rouge canicule : "au centre de Toulouse on sera aux alentours de 44 degrés à l'ombre"

C'est la première fois que la vigilance rouge à la canicule est déclenchée en juin en Occitanie. Elle concerne quatre départements occitans : la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Gers. Des records de température vont certainement être battus à Toulouse alerte Pascal Boureau, ex-prévisionniste à Météo France Blagnac. Il était l'invité de France Bleu Occitanie ce vendredi.

France Bleu Occitanie : Plus de 40 degrés à Toulouse avant même l'été, c'est exceptionnel ?

Ce qui est exceptionnel dans les températures que nous connaissons ces jours-ci, c'est la précocité de cette vague de chaleur. Jamais à la mi-juin, nous n'avions atteint des températures aussi élevées. Il va faire autour de 40 degrés sur l'ensemble de nos départements cet après-midi, alors que nous sommes seulement le 17 juin.

La précédente vague de chaleur la plus précoce, c'était le 27 juin 2019, onc on est pratiquement une dizaine de jours en avance par rapport aux températures record que nous avions connues en 2019.

Cette vigilance rouge avait déjà été déclenchée ?

Il n'y avait pas eu d'autre vigilance rouge canicule au mois de juin, depuis le début de la mise en place de ces vigilances qui datent d'après la canicule de 2003.

Que veut dire cette vigilance rouge ?

Le problème avec ces températures élevées, c'est qu'elles se répètent au fil des jours et l'organisme souffre avec notamment les nuits qui sont très chaudes, qui limitent la récupération dont on a besoin pour pouvoir bien dormir déjà et avoir le corps avec une température qui puisse s'abaisser. Des températures autour de 40 degrés en pleine journée si on est à l'extérieur, effectivement, c'est très difficile à supporter. Ça veut dire qu'il faut beaucoup s'hydrater et rester le plus possible à l'ombre, ce qui n'est pas toujours possible pour les personnes qui sont obligées de travailler en extérieur.

Est-ce dans les centres-villes qu'il fait le plus chaud ?

Dans les centres-villes, on note une température toujours un peu plus élevée à cause de l'aspect minéral du sol et des bâtiments, avec des valeurs qui sont souvent supérieures de 3 à 4 degrés à ce qu'on peut relever dans nos stations de mesure en périphérie. Que ce soit Toulouse Blagnac ou Toulouse Francazal par exemple, on est quand même à la périphérie avec des températures de 40 degrés qui seront probablement relevées cet après-midi et on peut estimer que sur le centre de Toulouse, on sera plutôt autour de 44 degrés à l'ombre.

En parlant d'urbanisme, que vous inspirent par exemple les Ramblas de Toulouse, cet espace très minéralisé sans arbre. Cela pose question ?

Les formes urbaines ont effectivement un impact très important. On se rend compte que des villes du sud de la France, comme la ville de Nice, a anticipé depuis toujours, avec des petites rues très étroites, un bâti assez haut qui fait que l'ombre est le plus souvent dominante au cours de la journée. Le problème, c'est d'avoir le soleil, plus l'aspect minéral.

C'est vrai qu'il va falloir réfléchir. Les urbanistes proposent un changement, notamment par rapport aux couleurs, de mettre des couleurs claires, comme dans tous les pays d'Afrique du Nord ou du sud de l'Europe.

Faut-il s'attendre à des épisodes de canicule réguliers ?

C'est un marqueur du changement climatique. Les périodes de canicule vont s'étaler progressivement au fil des années, entre mai et septembre. C'est peut être pas forcément l'intensité qui sera beaucoup plus forte, mais il faut s'y attendre aussi, avec des valeurs légèrement supérieures à 40 degrés qui seront probables, mais c'est surtout sur la durée de ces épisodes de canicule qui pourrait être beaucoup plus intense.

L'été va-t-il être particulièrement chaud ?

Pour cette année, on n'a pas forcément de lien direct. La tendance donne quand même, d'après les modèles de prévisions saisonnières, un été plus chaud et plus sec que la normale.

Nous attendons des orages, sous doute assez violents, dimanche. Les épisodes de canicule seront-ils souvent suivis de transitions violentes ?

C'est aussi un autre marqueur du changement climatique, des variations très brutales. Il y a davantage d'énergie à la surface de la Terre et quand les phénomènes arrivent sur un territoire, ils sont souvent plus extrêmes.

Rassurez-nous, les températures vont baisser la semaine prochaine ?

Il y aura encore un gros coup de chaud samedi, avec un vent d'autan qui va ventiler un peu l'atmosphère à Toulouse. Dimanche, ce sera un temps orageux, lourd encore pénible. Puis, la semaine prochaine, des valeurs qui retrouveront un niveau tout à fait supportable, entre 27 et 30 degrés au maximum.