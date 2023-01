Alerte vague submersion sur le littoral basque

Une dépression météorologique sur le Pays basque entraîne une montée de la houle sur le littoral avec des vagues potentiellement hautes de plusieurs mètres, de 4 à 5 mètres selon la préfecture. Biarritz et la route de la corniche, entre Hendaye et Ciboure sont particulièrement concernés.

Du risque de vagues submersives niveau 1 en début de journée, le risque monte au niveau 3 dans l'après midi de dimanche. Ce risque de vagues dangereuses persiste jusqu'à au moins lundi soir, voire mardi.

Rappel des consignes de sécurité

Le préfet appelle les visiteurs, notamment les automobilistes, à la prudence et à la responsabilité. Il est strictement interdit de stationner sur la route de la corniche entre Hendaye et Saint-Jean-de Luz. Les falaises situées près de la route sont fragiles et particulièrement sensibles à l’érosion, avec des risques réels d’effondrement.

Le sentier de la Corniche lui reste fermé à la circulation par arrêté préfectoral depuis novembre 2021. Les risques d’effondrement sont réels et avérés comme en atteste des éboulements survenus en octobre 2020 . La préfecture prévient que tout stationnement sauvage fait courir un risque pour la sécurité des usagers. En cas d’infraction de ces consignes de sécurité, la Police nationale procédera à des verbalisations, comme en novembre dernier.

Belharra de retour ?

Les autorités ont en tête le scenario d'une possible vague géante Belharra , au large d’Urrugne, faisant courir un risque à d'éventuels attroupements de curieux. Cette vague aussi redoutable que rarissime survient dans des conditions météos précises : vent, marées, houle, courants marins, ce qui fait que son apparition est prévisible par les spécialistes. Elle peut dépasser les 15 mètres et fait rêver cette catégorie particulière de surfeurs, "les surfeurs de gros" .

Belharra c'est un haut-fond marin situé sur la côte basque au large d’Urrugne, et c'est là où se forme cette vague XXL, au nord-ouest de la baie de Saint-Jean-de-Luz, entre Socoa et Hendaye.