En raison des conditions météo de ce mercredi 28 et de ce jeudi 29 octobre la ville de Biarritz déploie un dispositif de sécurité sur sa plage. Les activités nautiques et la baignade seront interdits jeudi, en raison de la forte houle attendue.

Alerte vagues-submersion : la baignade et les activités nautiques interdites à Biarritz ce jeudi

Une forte houle est attendue ces prochains jours sur la côte des Pyrénées-Atlantiques. Par mesure de précaution, des sacs de sable, qui font office de protection, sont en train d'être déployés sur le quai de la grande plage de Barritz ce mercredi 28 octobre. Les équipes de police municipale et les équipes techniques se trouvent par ailleurs en alerte, indique la ville. Les activités nautiques et la baignade seront interdites à partir de 2h du matin ce jeudi, et jusqu'à 17h30.

La fin de cet épisode de forte houle est prévu vendredi à 17h30, indique la ville de Biarritz.