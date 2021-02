Après la pluie, c'est le vent qui s'installe à Paris et en Ile-de-France. A Paris, par sécurité, les cimetières et les parcs et jardins ont fermé à midi ce mercredi. Les pompiers sont aussi intervenus dans le quartier de Montparnasse pour une nacelle qui menaçait de tomber.

Alerte aux vents violents à Paris et en Ile-de-France : les parcs et jardins sont fermés

Alerte aux vents violents à Paris et en Ile-de-France ce mercredi. Soyez prudents si vous devez vous déplacer dans les endroits boisés.

Si vous avez des pots de fleurs ou des jardinières au bord de vos fenêtres pensez à vérifier qu'ils sont bien attachés ou rentrez-les.

Intervention des pompiers à Montparnasse

A cause du vent, les pompiers sont intervenus ce mercredi matin dans le quartier Montparnasse à Paris. Un périmètre de sécurité a été établi autour de la tour Montparnasse. Une nacelle secouée par le vent menaçait de tomber.

Périmètre sécurisé à Montparnasse © Radio France - Soisic Pellet

Les parcs et jardins fermés

Par sécurité les cimetières et les parcs et jardins ont été fermés à midi dans la capitale. Des branches d'arbres pourraient tomber et blesser des passants. Pour ne prendre aucun risque, c'est devenu une habitude, la Mairie de Paris ferme rapidement les parcs et jardins quand le vent souffle trop fort.

Les parcs et jardins ont aussi fermé dans les Hauts-de-Seine ce mercredi.