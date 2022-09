Alix Roumagnac, directeur de Predict Services : "cette année 2022 est une année de rupture"

2022 est une année très particulière au niveau climatique, on le pressentait, Alix Roumagnac le confirme. Le directeur de Predict Services, spécialiste des prévisions et du risque météo a les yeux rivés sur les cartes et les chiffres au quotidien. "On a depuis mai de très grosses canicules à répétition, ainsi que des orages avec de la grêle ressemblant plus à des oranges qu'à des balles de pingpong. L'un des risques chez nous vient de notre belle méditerranée : on sait qu'elle se chauffe plus vite que les océans, aujourd'hui elle est à plus de 20 degrés, c'est un des facteurs qu'on va suivre parce que c'est un réservoir d'énergie pour les orages." La passé le démontre d'ailleurs. "Lors de la canicule de 2003, les gros événements ont eu lieu en décembre."

Pour Alix Roumagnac, tout ce qu'on vit est bien la preuve qu'on est bien en plein dérèglement climatique. "Il ne faut pas en parler au futur, c'est maintenant. Et il faut agir et atténuer sinon l'avenir sera très compliqué."