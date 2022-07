"Ces épisodes de forte chaleur vont se multiplier, être plus précoces" selon Alix Roumagnac, de Météo Predict

Seize départements, dont le Gard, sont désormais en vigilance orange canicule. À Nîmes, la mairie a activé son plan communal de sauvegarde, des visites à domicile notamment sont prévues pour les plus fragiles. Le thermomètre a flirté avec les 40 degrés, toujours à Nîmes ce vendredi, battant un record de chaleur pour le mois de juillet. Dans son dernier bulletin, l'institut météorologique prévoit qu'à compter de samedi après-midi "les températures commenceront à remonter doucement sur la moitié nord", en restant "très élevées" sur la moitié sud. Cette hausse se poursuivra dimanche, en particulier dans le Sud-Ouest, "où les 40°C seront plus souvent atteints".

Le gouvernement a mis en place un numéro vert : le 0800.06.6666.

Alix Roumagnac, prévisionniste à Prédict service, filiale de Météo France Copier

Alix Roumagnac, président de Predict Services, la filiale "risques" de Météo France, précise : "C'est un épisode sérieux, en durée ça va être assez important. C'est ce qui caractérise cet épisode. Les températures peuvent monter au dessus de 36-38 degrés, comme l'ont indiqué nos collègues de Météo-France, voire flirter avec les 40 degrés dans les terres notamment avec dans les milieux urbains, des effets de ressentis un peu plus importants, donc sur la santé des plus fragiles il faut être particulièrement vigilant sur cet épisode."

Dites nous : dans quelle mesure ce pic de chaleur est-il lié au réchauffement climatique ?

Ce qu'il se passe aujourd'hui, enfin cette année, avec un premier pic de chaleur sur la France tout début juin, un deuxième puis un troisième en moins d'un mois... ça fait suite à ce qui s'est passé en 2019 où le record absolu a été battu entre le Gard et l'Hérault. Tout ça a été écrit dans les rapports du GIEC depuis des années. On sait qu'avec le dérèglement climatique, ces épisodes de fortes chaleurs vont se multiplier, être plus précoces, être plus importants. Et aujourd'hui, le changement climatique est déjà là et on en mesure les conséquences.

Mais justement, quels sont les conseils de prudence pour mieux supporter ces chaleurs?

Ces fortes chaleurs sur les plus fragiles vont être importants, il est important de rester dans des endroits frais, de fermer les maisons pour pas que la chaleur rentre. De s'hydrater, avec de l'eau, et ,d'éviter les efforts ou les sorties aux heures les plus chaudes. Ce pic de chaleur va avoir aussi des conséquences en termes de sécheresse. Et puis le département l'a connu avec le risque d'incendie, donc beaucoup de prudence dans toutes les activités pour éviter de rajouter du problème au problème.

Cet épisode de chaleur devrait durer jusqu'à lundi, c'est ça ?

Au minimum lundi oui, ça devrait diminuer un peu, mais la chaleur va persister. On est dans la durée.