Alerte orange aux orages ce jeudi soir pour l'Allier et le Puy-de-Dôme

Une puissante dégradation orageuse doit se produire dans l'après-midi et se poursuivre dans la soirée, dans l'Allier plus particulièrement au sud-est du département sur la montagne bourbonnaise, et dans le Puy-de-Dôme. De très fortes rafales de vent, souvent comprises entre 90 et 100 km/h, sont attendues. De la grêle aussi par endroits. Les précipitations pourraient atteindre des niveaux très importants et occasionner du ruissellement, notamment en milieu urbain.

Appel à la prudence

