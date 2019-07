Allier : les courses reprennent sur l'hippodrome de Vichy victime d'une tornade

Les chevaux font leur retour à Vichy-Bellerive. L'hippodrome, dévasté par le vent et la grêle vendredi dernier, a été remis en état. Six réunions au programme ce mardi 30 juillet.

Vichy, Allier, France

L'hippodrome de Vichy-Bellerive garde encore des traces du passage des orages du week-end dernier, mais l'essentiel est fait : la sécurité est assurée. Samedi, pour la première fois, les courses ont été annulées pour cause d'intempéries. Une quinzaine d'arbres ont été arrachés, des stalles et des palissades de sécurité endommagées. Il a fallu réagir vite pour que les chevaux et les turfistes puissent revenir sur le site dès ce mardi.

Des travaux dans l'urgence

Dès vendredi soir, et durant tout le week-end, les équipes de l'hippodrome se sont mobilisées. Olivier Louit, délégué général de la Société des courses de Vichy, salue leur engagement : "Il a fallu sécuriser les accès car sur les parkings on a eu beaucoup d'arbres endommagés, dans le parc aussi. Ensuite, il a fallu sécuriser la piste et les stalles. Je remercie les équipes qui ont dû _rétablir l'électricité et l'eau_, car des canalisations ont été abîmées. Et puis nous avons bénéficié d'un élan de solidarité de la part de turfistes et de Vichyssois qui ont proposé de nous aider".

Un programme riche

Six réunions sont donc prévues ce mardi soir. La première à 17 heures 50.

Ensuite, les courses vont s'enchaîner : jeudi 1er août en nocturne à 19 heures, samedi 3 août en semi-nocturne à partir de 16 heures etc.

Le 8 août, une réunion double à partir de 16 heures proposera à la fois du trot et du galop avec des courses tous les quarts d'heure. Ce sera unique en France, en partenariat avec les points de vente PMU.