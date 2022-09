Météo : 20 à 40 millimètres de pluies attendus ce weekend en moyenne dans les Alpes-Maritimes

De la pluie oui, mais de la bonne pluie : Cécile Guyon, responsable des services prévisions et climatologie à Météo France Sud-Est se veut plutôt rassurante à l'aube d'un weekend annoncé très humide depuis déjà plusieurs jours. "Il faut quand même rester vigilant, on affine au fur et à mesure qu'on se rapproche du weekend mais pour le moment il n'y a pas d'inquiétude à avoir. les précipitations toucheront d'abord le Languedoc-Roussillon dans la nuit de vendredi avant de toucher la région PACA dès samedi à la mi-journée." Des pluies bénéfiques après un été catastrophique côté sécheresse.