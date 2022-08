Des orages et de la pluie sont tombés sur Nice et dans l'arrière pays ce dimanche, avec même parfois de la grêle.

Des orages sur Nice et dans les vallées

Enfin la pluie et quelques degrés de moins sur le littoral ce dimanche 7 août ! Un orage est tombé sur Nice et a apporté une pluie continue et parfois soutenue pendant une bonne demi-heure. Une première depuis de longs mois alors que le département des Alpes-Maritimes fait face à une sécheresse historique.

Les orages ont néanmoins frappé de manière plus intense et parfois violente l'arrière pays avec de la grêle à Saint-Dalmas-de-Tende.

Toujours dans la vallée de la Roya, les orages ont provoqué un glissement de terrain sur la route qui permet d'accéder à Castérino. La route qui mène au lac des Mesches a rouvert. Un éboulement avait entrainé sa fermeture pendant environ une heure.

Des grêlons sont aussi tombés à Valdeblore, dans la vallée de la Vésubie.