Alpes-Maritimes : la vigilance orange canicule est levée dans le département

Météo France décide de lever la vigilance orange canicule dans les Alpes-Maritimes après neuf jours de chaleur suffocante de jour comme de nuit. Depuis le 18 juillet, le mercure descendait rarement en-dessous des 25 degrés la nuit et a mis les organismes des Azuréens à rude épreuve.

"Ces derniers jours les centres hospitaliers et les services d'urgence ont été particulièrement sollicités avec un afflux de personnes âgées avec des altération de l'état général, de l'hyperthermie et de la déshydratation. Ca nous a mis les hôpitaux de Cannes, de Grasse et d'Antibes en tension la semaine dernière", explique Michèle Guez, la déléguée départementale adjointe de l'ARS dans les Alpes Maritimes. À Nice, cet épisode de canicule a aussi fait augmenter le nombre d'entrées aux urgences : une vingtaines de personnes en plus chaque jour. Deux patients sont aussi en réanimation depuis une semaine à cause de la chaleur.

À présent, le département reste tout de même en vigilance jaune canicule car les températures demeurent élevées. Les Centres communaux d'action sociale (CCAS) restent mobilisés pour appeler régulièrement les patients inscrits sur les registres et rappeler les bons réflexes. Il est d'ailleurs toujours possible de s'inscrire. Pour ne prendre que deux exemples le numéro à joindre pour Nice est le suivant : 04-93-135-135 et à Cannes le 0800-06-20-20.