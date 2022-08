Alpes-Maritimes : un violent orage frappe la vallée de la Roya

La route qui mène au vallon de Casterino est coupée dans les deux sens après un éboulement et de la grêle est tombée sur Saint-Dalmas-de-Tende ce dimanche en fin d'après-midi.

Un orage violent a frappé la vallée de la Roya ce dimanche en fin d'après-midi. La route qui mène au lac des Mesches a rouvert. Un éboulement avait entrainé sa fermeture pendant environ une heure. De la grêle est également tombée pendant une quinzaine de minutes sur le village de Saint-Dalmas-Tende selon Jean-Paul Vassallo, le maire de Tende. "Un orage violent, avec de la grêle et du vent. On ne voyait même plus la montagne", raconte l'élu. Le département est placé en vigilance jaune aux orages jusqu'à 22 heures.