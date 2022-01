Alsace : des rafales de vent à 85 km/h en plaine, au-delà de 130 km/h annoncés au Markstein

Un temps perturbé ce mardi en Alsace, avec des fortes rafales de vent qui doivent souffler. Météo Suivi Alsace annonce des rafales à 130 km/h sur les sommets vosgiens, "voire bien plus au Markstein".

Le vent va se renforcer dans la matinée de mardi en Alsace. Le pic est attendu entre 10 heures et 13 heures. Les plus grosses rafales seront observées dans le Sud Alsace, vers Saverne et le Pays de Hanau, avec des rafales à 100 km/h localement.

"Sur les sommets; les rafales se déchaîneront et seront comprises entre 110 et 130 km/h, voire davantage au Markstein", selon les prévisions mardi matin de Météo Suivi Alsace. Le vent faiblira à partir de 13 heures, toujours selon le bulletin de Météo Suivi Alsace.

