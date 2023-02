Alsace : pourquoi avons nous si froid en ce moment ?

"Mais il fait -20°C dehors!" Vous avez sûrement sorti cette phrase en rentrant chez vous ces derniers jours. Ce lundi 27 février, les températures vont de 6°C à Strasbourg à 3°C à Colmar. Pourtant, on pourrait penser qu'elles sont beaucoup plus basses. En ressenti, les températures descendent de -1°C à Strasbourg à -3°C à Mulhouse, pour l'après-midi. Ce matin, elles descendaient jusqu'à -10°C en plaine d'Alsace.

Un vent venu de Scandinavie

"Les températures ressenties sont la combinaison de la température réelle et du vent", détaille Christophe Mertz, météorologue chez Atmo-Risk. Argan Purcell, de l'agence Météo France, explique que le vent moyen est "mesuré à deux mètres de hauteur au dessus du sol, entre 6 minutes et une heure."

C'est très simple, vulgarise Christophe Mertz : "plus le vent est fort et plus la température ressentie sera basse : quand il y a du vent, l'énergie fournie par le corps humain se disperse rapidement, le corps est donc obligé de chauffer en permanence. Plus le vent est important et plus ce phénomène est important aussi."

Pas étonnant que nous ayons très froid en ce moment. Un vent venu de Scandinavie et de Russie souffle sur l'Alsace, en traversant toute l'Europe par l'Allemagne. "Il est très important et très fort avec des rafales qui ont dépassé localement les 60 km/h en plaine d'Alsace, ce qui nous donne des températures ressenties de -5°C à -10°C" détaille le météorologue de chez Atmo-Risk.

Les températures sont légèrement en dessous des moyennes de saisons. Argan Purcell ajoute que ces indices "ne sont calculés qu'en dessous de 10°C et de 15°C, pour les températures froides". Il souligne également que "l'hiver a été plutôt doux, les alsaciens n'ont pas eu le temps de s'habituer à ce froid". La bise va souffler encore une bonne partie de semaine, mais va s'atténuer à partir de demain, mardi 28 février. Ces températures ressenties négatives seront quand même accompagnées d'un ciel bleu et du soleil.