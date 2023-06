Alsace : un léger coup de sirocco balaiera la région jusqu'à demain

Le plus gros phénomène récent de remontée de sable du Sahara a eu lieu en février 2021, un exemple à Colmar.

Cette-fois-ci, le ciel ne sera pas orangé mais seulement voilé. Un coup de sirocco sur la méditerranée, ce vent chaud venu du sud, apporte depuis hier une fine couche de sable du Sahara dans le flanc est de la France. "Ce phénomène ne sera pas aussi remarquable que ce que nous avons pu voir par le passé", précise Christophe Mertz, météorologue indépendant chez Atmo-Risk.

"Nous aurons juste un petit peu de sable qui se déposera au sol, au gré des averses et des orages prévues jusqu'à demain", détaille-t-il. Le phénomène devrait passer "relativement inaperçu", selon Christophe Mertz, puisque la concentration de sable ne sera pas très importante. Les orages prévus demain devraient "lessiver" les éventuels dépôts, et balayer cette masse d'air. Les particules de sables auront quitté la région demain.

Le phénomène le plus important et le coup de vent le plus concentré en sable du Sahara, en Alsace, a eu lieu en février 2021.