Pluie en Alsace : vers des crues importantes à partir de jeudi?

D'importantes précipitations sont attendues en Alsace entre ce jeudi 28 janvier et dimanche 31 janvier selon Météo Suivi Alsace. Des inondations sont à craindre.

Les cours d'eau alsaciens pourraient déborder. On attend beaucoup de pluie en Alsace à partir du ce jeudi jusqu'à dimanche. Selon Météo Suivi Alsace, 70 à 100 mm vont se déverser entre jeudi et samedi sur le massif, 40 à 70 mm dans les vallées, 15 à 40 mm en plaine, "voire localement plus dans le nord de la région".

Des crues "quinquennales" voire "décennales" par endroit

Météo Suivi Alsace alerte sur le risque de crues notables car ces pluies sont accompagnées d'un redoux. La fonte des neige va donc apporter un surplus en eau dans les courants alsaciens. Ces crues pourraient s'apparenter à celle que la région a connu en janvier 2018. Des crues "quinquennales voire décennales" par endroit toujours selon Météo Suivi Alsace.

Des inondations sont à craindre dans certains secteurs.