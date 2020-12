EN IMAGES - "Mini tornade" à Anglet : Quinze maisons endommagées

Des rafales de vent, de la pluie en abondance, de la grêle également se sont abattus sur le pays Basque dans la nuit de samedi à dimanche. A Anglet, samedi soir, un violent coup de vent, très localisé, a balayé le quartier de La Rochefoucauld. Entre 15 et 20 habitations, selon les services municipaux, ont été endommagées. Un important dispositif de secours a été déployé.

J'ai cru qu'un avion s'était écrasé - dit un résident sinistré

"On a eu une mini-tornade qui a duré quelques secondes, raconte Michelle. C'était très très violent, on a cru que la charpente allait s'arracher." Plusieurs tuiles de sa toiture ont été soulevées entrainant des infiltrations d'eau en raison des fortes pluies qui sont tombées toute la nuit. Sa voisine d'en face a eu de la chance. De grosses branches sont tombées sur la maison et ont fortement endommagé la toiture, mais l'arbre de son jardin a finalement résisté, évitant la catastrophe.

De grosses branches ont été arrachées et ont endommagé la maison de la propriétaire de l'arbre © Radio France - Thibault Vincent

La plupart des habitants en sont finalement quittes pour une très grosse frayeur et d'importants dégâts. "Mon mari qui a travaillé à l'aéroport m'a dit "j'ai cru que c'était un avion qui s'était écrasé". C'était assourdissant. J'en tremble encore", confirme Michelle qui a passé une "nuit de cauchemar".

Les pompiers sont intervenus sur les toitures dès les premières lueurs du jour dimanche © Radio France - Thibault Vincent

Une cabane de chantier emportée

Le fort coup de vent a pris vers 21h45 au niveau du boulevard du BAB, entrainant une cabane de chantier sur la chaussée, avant de descendre les petites rues pavillonnaires au bord de l'avenue La Rochefoucauld jusqu'à la rue Chassin, avant de baisser d'intensité. Bilan : des dégâts importants sur la toiture d'une bonne quinzaine de maisons avec des inondations. Mais seul une personne âgée isolée et désorientée a dû être relogée par la municipalité.

Entre 15 et 20 maisons ont été endommagées dans le quartier La Rochefoucault à Anglet © Radio France - Thibault Vincent

Le courant a également été coupé plusieurs heures en raison de câbles arrachés. Une vingtaine de pompiers, notamment des renforts venus de plusieurs casernes des Pyrénées-Atlantiques, travaillaient encore d'arrache-pied sur les toiture ce dimanche matin. Une dizaine d'agents de la Ville d'Anglet ont également été mobilisés pour déblayer et couper les branches d'arbres arrachées.

Plusieurs dizaines de pompiers se sont relayés dans la nuit et la matinée de dimanche © Radio France - Thibault Vincent

Dassault et un immeuble à Bayonne aussi

Samedi matin, ce sont aussi deux appartements et un commerce de la rue d'Espagne à Bayonne qui ont été endommagés par les fortes pluies. En cause, une fuite provenant du toit de l'immeuble en R+3. Deux des occupants ont été relogés par la mairie. Le gérant du commerce, en rez-de-chaussée, se retrouve au chômage technique.

Les intempéries ont par ailleurs provoqué une inondation au sein de l'Usine Dassault Aviation à Anglet. Deux salles d'un bâtiment ont été touchées. Les pompiers sont intervenus de nombreuses heures pour évacuer les 400 mètres cubes d'eau et trouver l'origine de la fuite. Il s'agirait d'une défaillance sur un réseau de l'usine en travaux. Malgré les dégâts, il n'y aura pas de chômage technique pour les employés de l'avionneur.