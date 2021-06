Après ce week-end ensoleillé, les températures restent élevées : sept départements en vigilance jaune canicule

Grand soleil et températures estivales ce samedi et ce dimanche partout en France. Et ces températures vont continuer de grimper en début de semaine par endroit et rester élevées ailleurs. "Lundi, malgré une très légère baisse dans le Sud-Ouest les températures resteront très élevées et la chaleur se propagera sur le nord du pays", indique Météo France. "Les températures atteindront des valeurs souvent 7 à 10 °C au-dessus des normales", précisent les prévisionnistes. Il s'agit d'un "épisode précoce de fortes chaleurs".

En conséquences, sept départements ont été placés en vigilance jaune canicule jusqu'à lundi après-midi : l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, le Vaucluse, le Gard, l'Aude et les Pyrénées-Orientales.

Il faudra attendre les orages prévus mercredi pour commencer à voir les températures baisser, d'abord à l'ouest du pays et surtout jeudi "pour enregistrer une baisse importante sur l’ensemble du territoire".

Plus de 36 degrés ce week-end

Déjà ce week-end, les températures ont été particulièrement hautes, avec 34,7 degrés relevés à Nîmes et même 36,3 à Gallargues-le-Montueux, dans le Gard, ce dimanche, indique France Bleu Gard Lozère. Il a également fait 36,2 degrés à Perpignan.

Pour le premier week-end avec un couvre-feu décalé à 23 heures, certains ont pu aller jusqu'en bord de mer et profiter de la plage. C'est le cas près de Bordeaux où la plage était bondée ce dimanche, a constaté France Bleu Gironde.

De nombreux Girondins sont venus profiter de la chaleur au Porge. © Radio France - Margot Turgy

En Alsace, les plans d'eau ont aussi retrouvé leur affluence estivale. "On peut bronzer et ça fait plaisir de voir des gens !", ont expliqué Léona et Carla, deux lycéennes, au micro de France Bleu Alsace. "On a un peu peur du virus, c'est vrai, mais si on reste chez nous, on va mourir de chaud !" Idem en Savoie où les pédalos, paddles et kayaks étaient de sortie.