Après deux périodes de vigilance rouge en 24 heures, quel météo dans le Gard d'ici jeudi ?

Le Gard reste ce mercredi après-midi placé en vigilance orange pour orages et pluie-inondation. Selon les experts de Météo France, la situation fortement orageuse nécessite une vigilance particulière dans la mesure où "il existe un risque fort de phénomènes violents." Un épisode orageux de forte intensité est encore à craindre dans la nuit de mercredi à jeudi, avant une période d'accalmie.

Toujours selon Météo France, "des averses orageuses sont attendues jusqu'en soirée entre les Cévennes et la vallée du Rhône. Sur l'ouest des Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et l'est du Gard, ces orages sont peu mobiles et même parfois stationnaires. Ils peuvent occasionner des cumuls de 50 à 100 mm, localement 150 mm sous les orages les moins mobiles et en peu de temps."

En fin de journée de mercredi, une ligne orageuse très active se développait du relief de l'Hérault aux Cévennes. Cette ligne orageuse doit balayer en soirée d'ouest en est l'Hérault et le Gard. Elle se décale ensuite vers la vallée du Rhône en milieu de nuit, pour concerner le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.

En seconde partie de nuit, ces violents orages se décalent vers l'est et touchent le Var et une grande moitié sud des Alpes-de-Haute-Provence. Il faut s'attendre à une importante activité électrique, par endroits de fortes chutes de grêle et de violentes rafales de vent pouvant atteindre 80 à 100 km/h, ponctuellement plus. "Sous cette ligne, on attend généralement de très fortes intensités pluvieuses, 60 à 80 mm pouvant tomber en très peu de temps".

Après le passage de cette ligne dans la nuit de mercredi à jeudi, le temps redevient calme et sec jeudi matin.

La vigilance pourrait être levée à 4h du matin, jeudi, pour les orages, à 6h pour les pluies et les risques d'inondation.

Le Gard est loin d'être le seul département placé sous vigilance par Météo France. "Sur les départements placés en vigilance pluie-inondation, le 13, 30, 34 et 84, les cumuls attendus entre ce mercredi après-midi et la nuit prochaine sont de l'ordre de 80 à 100 mm, ponctuellement 150 à 180 mm possibles entre les plaines gardoises et l'ouest des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse."

Ce mercredi après-midi, toutes les routes étaient rouvertes à la circulation dans le département du Gard.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le Gard a été placé en vigilance rouge orages, pluie et inondation. Trois personnes ont été légèrement blessées à Nîmes. À Nîmes, encore, une maison a pris feu dans la nuit.